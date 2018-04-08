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Невероятно: албанский футболист забил гол с 60 метров (Видео)

Джевахир Шукай
16:02 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Форвард Влажнии Джевахир Шукай забил, вероятно, лучший гол в карьере

В матче чемпионата Албании нападающий Влажнии Джевахир Шукай порадовал себя и болельщиков отличным ударом метров с 60-ти.

Невероятный гол, правда?

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Новости спорта, Видео, Гол, Джевахир Шукай, Новости футбола, ФК Влажния, Футбол.
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