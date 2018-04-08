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Невероятно: албанский футболист забил гол с 60 метров (Видео)
16:02 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Форвард Влажнии Джевахир Шукай забил, вероятно, лучший гол в карьере
В матче чемпионата Албании нападающий Влажнии Джевахир Шукай порадовал себя и болельщиков отличным ударом метров с 60-ти.
Невероятный гол, правда?
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