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ПСЖ нацелился на главную звезду "Ливерпуля"

Мохамед Салах
16:33 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: "Ливерпулю" будет очень тяжело удержать своего лидера

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах стал главной трансферной целью ПСЖ на ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает издание Le10 Sport.

Сколько готовы заплатить парижане за лидера «красных» пока не сообщается, но Transfmarketоценивает египтянина в 80 миллионов евро, что для владельцев клуба является вполне приемлемой суммой.

Напомним, ранее стало известно, что «Ливерпуль» не собирается продавать Салаха ни за какие деньги.

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Новости спорта, Мохамед Салах, Новости футбола, ПСЖ, Трансферы, ФК Ливерпуль, Футбол.
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