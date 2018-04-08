ПСЖ нацелился на главную звезду "Ливерпуля"

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах стал главной трансферной целью ПСЖ на ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает издание Le10 Sport.

Сколько готовы заплатить парижане за лидера «красных» пока не сообщается, но Transfmarketоценивает египтянина в 80 миллионов евро, что для владельцев клуба является вполне приемлемой суммой.

Напомним, ранее стало известно, что «Ливерпуль» не собирается продавать Салаха ни за какие деньги.