"Боруссия" Ярмоленко обыграла "Штутгарт"

Встреча прошла в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк" и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Команда Петера Штёгера вышла вперёд на 38-й минуте поединка благодаря голу полузащитника Кристиана Пулишича. Во втором тайме авторами голов стали нападающий Миши Батшуайи и хавбек Максимилиан Филипп.

"Боруссия", набрав 51 очко, занимает 3-е место в турнирной таблице немецкого первенства. "Штутгарт" (38) — на 9-й строчке.