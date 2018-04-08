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"Боруссия" Ярмоленко обыграла "Штутгарт"

ФК Боруссия Д
20:33 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Дортмундская "Боруссия" победила "Штутгарт" в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча прошла в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк" и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Команда Петера Штёгера вышла вперёд на 38-й минуте поединка благодаря голу полузащитника Кристиана Пулишича. Во втором тайме авторами голов стали нападающий Миши Батшуайи и хавбек Максимилиан Филипп.

"Боруссия", набрав 51 очко, занимает 3-е место в турнирной таблице немецкого первенства. "Штутгарт" (38) — на 9-й строчке.

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