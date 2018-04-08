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"Реал" не сумел обыграть "Атлетико"

Реал — Атлетико
19:12 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Очередное мадридское дерби завершилось результативной ничьей (1:1).

Реал — Атлетико 1:1

Голы: Роналду, 53 — Гризманн, 57

Реал: Навас — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Васкес, Кроос, Ковачич (Модрич, 72), Асенсио (Иско, 72) — Бэйл, Роналду (Бензема, 64)

Атлетико: Облак — Хуанфран, Савич, Годин, Л. Эрнандес — Витоло (Корреа, 61), Партей (Гамейро, 82), Сауль, Коке — Гризманн, Диего Коста (Габи, 71)

Предупреждения: Кроос, Васкес — Витоло, Партей, Л. Эрнандес

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