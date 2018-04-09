Генинсон рассказал, сколько получал на посту президента УПЛ

Экс-президент УПЛ Владимир Генинсон рассказал о бюджете премьер-лиги и своей зарплате.

«Бюджет на этот год составлял 13 миллионов гривен. С каждого клуба – чуть более 1 миллиона. Благодаря оптимизации процессов у нас на счету останется 1 миллион гривен.

Хотите узнать мою зарплату? 500 долларов. До уплаты налогов», – сказал Генинсон в эфире программы «Великий футбол».