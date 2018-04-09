"Реал" - "Ювентус": матч обслужит английская бригада арбитров

УЕФА на своем официальном сайте объявил о назначении английской бригады арбитров во главе с Майклом Оливером на ответный матч 1/4 финала ЛЧ Реал – Ювентус.

Помогать ему лайнсмены Стюарт Берт и Саймон Беннетт, на линии ворот работать Мартин Аткинсон и Андре Марринер.

Матч состоится в среду, 11 апреля, в 21:45 по киевскому времени. В первом матче победу праздновали "сливочные" (3:0).