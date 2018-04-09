https://telegraf.com.ua/files/2018/04/p_53919566-150x90.jpg Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4001514-real-yuventus-match-obsluzhit-angliyskaya-brigada-arbitrov.html
"Реал" - "Ювентус": матч обслужит английская бригада арбитров
15:25 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Поединок обслужит английская бригада рефери.
УЕФА на своем официальном сайте объявил о назначении английской бригады арбитров во главе с Майклом Оливером на ответный матч 1/4 финала ЛЧ Реал – Ювентус.
Помогать ему лайнсмены Стюарт Берт и Саймон Беннетт, на линии ворот работать Мартин Аткинсон и Андре Марринер.
Матч состоится в среду, 11 апреля, в 21:45 по киевскому времени. В первом матче победу праздновали "сливочные" (3:0).
Telegraf.com.ua