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Экс-наставник "Боруссии" Д сменит Эмери в "ПСЖ"

Томас Тухель
19:42 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Экс-тренер дортмундской "Боруссии" вероятнее всего продолжит свою карьеру во Франции.

44-летний Тухель согласовал срок контракта с руководством ПСЖ, сообщает Sportbuzzer.

По информации издания, соглашение будет подписано на 2 года с возможностью продления еще на год.

Ранее сообщалось, что ПСЖ выбрал Тухеля среди кандидатов, в список которых входили Антонио Конте, Массимилиано Аллегри, Карло Анчелотти и Луис Энрике.

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Новости спорта, Лига 1, Новости футбола, Томас Тухель, ФК ПСЖ, Футбол.
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