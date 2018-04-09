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Экс-наставник "Боруссии" Д сменит Эмери в "ПСЖ"
19:42 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Экс-тренер дортмундской "Боруссии" вероятнее всего продолжит свою карьеру во Франции.
44-летний Тухель согласовал срок контракта с руководством ПСЖ, сообщает Sportbuzzer.
По информации издания, соглашение будет подписано на 2 года с возможностью продления еще на год.
Ранее сообщалось, что ПСЖ выбрал Тухеля среди кандидатов, в список которых входили Антонио Конте, Массимилиано Аллегри, Карло Анчелотти и Луис Энрике.
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