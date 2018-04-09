Экс-наставник "Боруссии" Д сменит Эмери в "ПСЖ"

44-летний Тухель согласовал срок контракта с руководством ПСЖ, сообщает Sportbuzzer.

По информации издания, соглашение будет подписано на 2 года с возможностью продления еще на год.

Ранее сообщалось, что ПСЖ выбрал Тухеля среди кандидатов, в список которых входили Антонио Конте, Массимилиано Аллегри, Карло Анчелотти и Луис Энрике.