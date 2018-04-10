Журналист сломал ногу, пытаясь повторить шедевральный гол Роналду (Видео)
Новости спорта: Журналист из Аргентины неудачно приземлился.
Аргентинский журналист Мануэль Санчес попытался повторить гол Криштиану Роналду в ворота «Ювенсуса» и даже подстелил себе матрас.
Но получилось не совсем так, как было задумано. Санчес приземлился всем весом на левую ногу и сломал ее.
Argentine reporter Manuel Sanchez tries to copy Cristiano's bicycle goal...... pic.twitter.com/GIWXyfrGI7
— MAJ (@Ultra_Suristic) 9 апреля 2018 г.
Напомним, ответный матч Реала и Ювентуса состоится в среду, 11 апреля.
Гол Роналду в ворота Ювентуса