Журналист сломал ногу, пытаясь повторить шедевральный гол Роналду (Видео)

Аргентинский журналист Мануэль Санчес попытался повторить гол Криштиану Роналду в ворота «Ювенсуса» и даже подстелил себе матрас.

Но получилось не совсем так, как было задумано. Санчес приземлился всем весом на левую ногу и сломал ее.

Argentine reporter Manuel Sanchez tries to copy Cristiano's bicycle goal...... pic.twitter.com/GIWXyfrGI7 — MAJ (@Ultra_Suristic) 9 апреля 2018 г.

Напомним, ответный матч Реала и Ювентуса состоится в среду, 11 апреля.

Гол Роналду в ворота Ювентуса