Назван лучший игрок 26-го тура УПЛ
Новости спорта: Хавбек "Динамо" Виктор Цыганков был признан лучшим по итогам тура.
Официальный сайт Премьер-Лиги Украины подвел итоги голосования за звание лучшего футболиста минувшего тура.
Им стал полузащитник Виктор Цыганков, который забил гол и сделал результьтивную передачу в матче против «Зари», чем помог команде выиграть 4:0.
Игрок «Динамо» в голосовании опередил хавбека «Шахтера» Тайсона.
Цыганков, ставший капитаном киевлян, в текущем сезоне забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.