Назван лучший игрок 26-го тура УПЛ

Официальный сайт Премьер-Лиги Украины подвел итоги голосования за звание лучшего футболиста минувшего тура.

Им стал полузащитник Виктор Цыганков, который забил гол и сделал результьтивную передачу в матче против «Зари», чем помог команде выиграть 4:0.

Игрок «Динамо» в голосовании опередил хавбека «Шахтера» Тайсона.

Цыганков, ставший капитаном киевлян, в текущем сезоне забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.