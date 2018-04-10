"Реал" - "Ювентус": прогнозы букмекеров на поединок ЛЧ
Новости спорта: "Реал" Мадрид – "Ювентус", прогноз букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
Матч Реал Мадрид – Ювентус состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" 11 апреля в 21:45.
Специалисты авторитетной конторы William Hill считают Реал фаворитом матча. Коэффициент на победу мадридцев составляет 1.61. Потенциальный триумф Юве оценивается баллом 5.50, а ничья – 4.20.
Напомним, что в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов Ювентус разгромно проиграл Реалу со счетом 0:3. Дубль на счету Криштиану Роналду.