Президент "Ромы" искупался в фонтане после разгрома "Барселоны" (Видео)
Новости спорта: Джеймс Паллотта отпраздновал сенсационную победу вместе с болельщиками.
Президент Ромы Джеймс Паллотта решил вместе с болельщиками отпраздновать разгромную победу над Барселоной (3:0) и проход в полуфинал.
#Roma president, James Pallotta, throwing himself in the fountain of Piazza del Popolo with fans going crazy pic.twitter.com/ErY9rzZuJJ
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 10 апреля 2018 г.
60-летний американец специально прилетел на матч из Бостона, а после игры искупался в фонтане на Пьяцца-дель-Пополо в Риме.