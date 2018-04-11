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Салах поучаствовал в 50 голах "Ливерпуля" в сезоне
Новости спорта: Мохамед Салах забил 39 голов и отдал 11 ассистов.
Полузащитник Ливерпуля Мохамед Салах забил 39 голов и сделал 11 результативных передач во всех турнирах нынешнего сезона.
Таким образом, египтянин поучаствовал в 50 голах Ливерпуля. Это на 11 больше, чем у любого другого игрока АПЛ.
Напомним, Ливерпуль обыграл Манчестер Сити в двух матчах четвертьфинала Лиги чемпионов (3:0, 1:2) и прошел в полуфинал.
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