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Салах поучаствовал в 50 голах "Ливерпуля" в сезоне

Мохамед Салах
23:27 Ср, 11 Апрель 2018 Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Мохамед Салах забил 39 голов и отдал 11 ассистов.

Полузащитник Ливерпуля Мохамед Салах забил 39 голов и сделал 11 результативных передач во всех турнирах нынешнего сезона.

Таким образом, египтянин поучаствовал в 50 голах Ливерпуля. Это на 11 больше, чем у любого другого игрока АПЛ.

Напомним, Ливерпуль обыграл Манчестер Сити в двух матчах четвертьфинала Лиги чемпионов (3:0, 1:2) и прошел в полуфинал.

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Новости спорта, АПЛ, Мохамед Салах, Новости футбола, ФК Ливерпуль, ФК Манчестер Сити, Футбол.
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