"Бавария" без проблем вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Встреча прошла в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена" и завершилась со счетом 0:0.

Хозяева на протяжении матча больше атаковали, но так и не смогли распечатать ворота голкипера испанской команды Давида Сории.

В первом матче, в Севилье, "Бавария" одержала победу со счётом 2:1. Таким образом, мюнхенский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, составив компанию "Ливерпулю" и "Роме". "Севилья" завершила еврокубковый сезон.