"Бавария" без проблем вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Новости спорта: "Бавария" сыграла вничью с "Севильей" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Встреча прошла в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена" и завершилась со счетом 0:0.
Хозяева на протяжении матча больше атаковали, но так и не смогли распечатать ворота голкипера испанской команды Давида Сории.
В первом матче, в Севилье, "Бавария" одержала победу со счётом 2:1. Таким образом, мюнхенский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, составив компанию "Ливерпулю" и "Роме". "Севилья" завершила еврокубковый сезон.