Серхио Рамос может пропустить полуфинал Лиги чемпионов

УЕФА может продолжить дисквалификацию капитана мадридского Реала Серхио Рамоса еще на один матч, сообщает AS.

Рамос спустился в подтрибунное помещение в концовке матча с Ювентусом, тем самым нарушив регламент. Согласно правилам, дисквалифицированный игрок имел право следить за игрой только с трибун.

Напомним, Реал вышел в полуфинал ЛЧ по итогам двух матчей с Ювентусом - 0:3, 1:3.