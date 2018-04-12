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Серхио Рамос может пропустить полуфинал Лиги чемпионов
Новости спорта: Испанцу грозит дисквалификация еще на один матч.
УЕФА может продолжить дисквалификацию капитана мадридского Реала Серхио Рамоса еще на один матч, сообщает AS.
Рамос спустился в подтрибунное помещение в концовке матча с Ювентусом, тем самым нарушив регламент. Согласно правилам, дисквалифицированный игрок имел право следить за игрой только с трибун.
Напомним, Реал вышел в полуфинал ЛЧ по итогам двух матчей с Ювентусом - 0:3, 1:3.
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