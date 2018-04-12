СМИ: Иньеста подписал контракт с китайским клубом

Catalunya Radio сообщает, что Иньеста уже подписал контракт сроком на три года с китайским клубом Тяньцзинь Цюаньцзянь. Источник уверяет, что за три сезона Андрес получит в Китае 37 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время 33-летний футболист сделает заявление касательно своего будущего.

Отметим, что в октябре 2017-го Иньеста подписал с Барселоной пожизненный контракт. За каталонцев он играет с 2002-го года.