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СМИ: Иньеста подписал контракт с китайским клубом

Андрес Иньеста
15:48 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Похоже, что капитан Барселоны Андрес Иньеста покинет родной клуб в конце сезона.

Catalunya Radio сообщает, что Иньеста уже подписал контракт сроком на три года с китайским клубом Тяньцзинь Цюаньцзянь. Источник уверяет, что за три сезона Андрес получит в Китае 37 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время 33-летний футболист сделает заявление касательно своего будущего.

Отметим, что в октябре 2017-го Иньеста подписал с Барселоной пожизненный контракт. За каталонцев он играет с 2002-го года.

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