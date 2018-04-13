Жуткая травма игрока "Арсенала", с которой он играл против ЦСКА

Полузащитник Арсенала Аарон Рэмси в четвертьфинальной встрече Лиги Европы с ЦСКА доигрывал поединок с страшной травмой – глубоким позером на ноге.

По ходу матча в одном из единоборств Рэмзи бутсой соперники разрезали ногу и ему пришлось несколько минут провести в туннеле, где врачи специальными скобами скрепили глубокий порез на его ноге.

Рэмси вернулся на поле и даже забил гол в компенсированное время, установив счет 2:2. После матча Рэмси показал фотографию ноги в своем Instagram и поблагодарил врачей за предоставленную помощь.

Ранее сообщалось, что Арсенал пропустил дважды от ЦСКА, но прошел в полуфинал Лиги Европы.