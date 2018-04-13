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Месси накинулся на главного тренера "Барселоны" из-за вылета из Лиги чемпионов

Лионель Месси
11:33 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Лидер Барселоны обвинил Вальверде в плохой тактике.

После разгромного поражения Роме (3:0) в ответном матче 1/4 финала ЛЧ нападающий Барселоны Лионель Месси обратился с претензиями к главному тренеру клуба Эрнесто Вальверде.

Как сообщает El Chiringuito, аргентинец в грубой форме напал на наставника каталонцев. Месси обвинил Вальверде в отсутствии реакции на события на поле и плохой тактике.

По информации источника, поддержал аргентинца только Жерар Пике, остальные же игроки решили промолчать.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Лионель Месси, ФК Барселона.
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