Месси накинулся на главного тренера "Барселоны" из-за вылета из Лиги чемпионов

После разгромного поражения Роме (3:0) в ответном матче 1/4 финала ЛЧ нападающий Барселоны Лионель Месси обратился с претензиями к главному тренеру клуба Эрнесто Вальверде.

Как сообщает El Chiringuito, аргентинец в грубой форме напал на наставника каталонцев. Месси обвинил Вальверде в отсутствии реакции на события на поле и плохой тактике.

По информации источника, поддержал аргентинца только Жерар Пике, остальные же игроки решили промолчать.