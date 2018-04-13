Садио Мане признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Им стал нападающий "Ливерпуля" Садио Мане, который получил 51% голосов болельщиков во время опроса на официальном сайте УЕФА.

Лучшим игроком недели в #ЛигаЧемпионов болельщики выбрали форварда "Ливерпуля" Садьо Мане pic.twitter.com/QYswtfdSTw — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 13 апреля 2018 г.

Второй место с 31% голосов завоевал форвард "Ромы" Эдин Джеко, записавший на свой счёт гол в ворота "Барселоны". Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич, забивший дважды на выезде "Реалу", но не вышедший в полуфинал, набрал 16% голосов. В активе полузащитника "Баварии" Арьена Роббена только 3% голосов.