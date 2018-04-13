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Садио Мане признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
14:58 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Определился лучший футболист ответных матчей четвертьфиналов Лиги чемпионов.

Им стал нападающий "Ливерпуля" Садио Мане, который получил 51% голосов болельщиков во время опроса на официальном сайте УЕФА.

Второй место с 31% голосов завоевал форвард "Ромы" Эдин Джеко, записавший на свой счёт гол в ворота "Барселоны". Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич, забивший дважды на выезде "Реалу", но не вышедший в полуфинал, набрал 16% голосов. В активе полузащитника "Баварии" Арьена Роббена только 3% голосов.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, ЛЧ, Новости футбола, Садио Мане, ФК Ливерпуль, Футбол.
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