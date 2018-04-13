Утверждено время начала матча Украина - Италия

В октябре этого года сборная Украины по футболу проведет товарищеский матчв гостях у Италии.

Как сообщает официальный сайт ФФУ, поединок состоится 10 октября. Начало игры - в 21:45 по киевскому времени.

В октября команда Андрея Шевченко проведет еще одну встречу: 16 октября сине-желтые примут Чехию в третьем туре Лиги наций.

Напомним, в марте Украина и Италия договорились о встрече.