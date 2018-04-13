"Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть матч

Шахтер в субботу, 14 апреля, проведет матч против Динамо, который пройдет в рамках 27-го тура УПЛ. В Украине встречу Шахтер – Динамо в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2.

Напомним, что предыдущий поединок между Шахтером и Динамо в Харькове завершился в пользу киевлян. Тогда подопечные Александра Хацкевича одержали победу со счетом 1:0.