Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига Европы: результаты жеребьевки 1/2 финала Лига Европы: результаты жеребьевки 1/2 финала
Новости: Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов
Новости: Определился последний участник плей-офф НБА Определился последний участник плей-офф НБА
Новости: "Реал" - "Ювентус" 1:3: обзор матча Лиги чемпионов (Видео) "Реал" - "Ювентус" 1:3: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
X

"Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть матч

"Шахтер" - "Динамо"
18:01 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: 14 апреля состоится центральный матч 27-го тура чемпионата Украины "Шахтер" - "Динамо".

Шахтер в субботу, 14 апреля, проведет матч против Динамо, который пройдет в рамках 27-го тура УПЛ. В Украине встречу Шахтер – Динамо в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2.

Напомним, что предыдущий поединок между Шахтером и Динамо в Харькове завершился в пользу киевлян. Тогда подопечные Александра Хацкевича одержали победу со счетом 1:0.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, Шахтер - Динамо.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес

Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча
"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)

"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)
Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
Как украинские спортсмены отметили Пасху

Как украинские спортсмены отметили Пасху
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Лига Европы: результаты жеребьевки 1/2 финала Жеребьевка Лиги Европы: онлайн-трансляция 1/2 финала "Динамо" не хватает личностей, какие были раньше": Милевский - о шансах против "Шахтера"

Последние новости

Актриса Шарлиз Терон снялась в фотосессии для глянца ELLE "Нафтогаз" предупреждает сторонников "Северного потока-2" Фуркад: Если Устюгова признают виновным и лишат золота Олимпиады-2010, то я буду рад
Сегодня читают в спорте
01 Лига Европы: стали известны все полуфиналисты
02 Месси накинулся на главного тренера "Барселоны" из-за вылета из Лиги чемпионов
03 Бой Усик - Гассиев перенесен
04 Жеребьевка Лиги Европы: онлайн-трансляция 1/2 финала
05 "Реал" - "Ювентус": известный рефери поддержал решение Оливера удалить Буффона
Новости сегодня
18:25 Смех да и только: когда на работе стало очень скучно
18:24 Тайсон Фьюри: Я наслаждался тем, что был толстым
18:13 Смех до коликов: курьезные строительные и дизайнерские неудачи
18:11 Актриса Вайнона Райдер впервые станет невестой
17:48 Ирина Шейк опубликовала пикантные снимки с отдыха
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В России заблокировали Telegram В России заблокировали Telegram
Новости: Сестра Савченко рассказала, как прошла экспертиза на полиграфе Как прошла экспертиза Савченко на полиграфе
Новости: Генсек ООН: "Холодная война" вернулась Генсек ООН: "Холодная война" вернулась
Новости: Вера Брежнева упала во время концерта в Москве (Видео) Вера Брежнева упала во время концерта в Москве (Видео)
Добавить комментарий
0