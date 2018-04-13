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"Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть матч
18:01 Сегодня Телеграф
Новости спорта: 14 апреля состоится центральный матч 27-го тура чемпионата Украины "Шахтер" - "Динамо".
Шахтер в субботу, 14 апреля, проведет матч против Динамо, который пройдет в рамках 27-го тура УПЛ. В Украине встречу Шахтер – Динамо в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2.
Напомним, что предыдущий поединок между Шахтером и Динамо в Харькове завершился в пользу киевлян. Тогда подопечные Александра Хацкевича одержали победу со счетом 1:0.
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