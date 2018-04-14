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Вылет из Лиги чемпионов выбил из колеи Месси

Лионель Месси
10:53 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Нападающий "Барселоны" Лионель Месси тяжело переживает вылет своей команды из Лиги чемпионов.

На неделе "сине-гранатовые" уступили римскому клубу со счетом 0:3, пропустив его по сумме двух встреч в следующий раунд турнира.

Как сообщает журналист AS Игнасио Мигелес, на пятничной тренировке Месси выглядел разбитым. Лео ни с кем не разговаривал и даже не завершил занятие, покинув базу спустя всего один час.

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов Рома сыграет с Ливерпулем.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Лионель Месси, Новости футбола, ФК Барселона, ФК Рома, Футбол.
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