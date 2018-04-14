Вылет из Лиги чемпионов выбил из колеи Месси

На неделе "сине-гранатовые" уступили римскому клубу со счетом 0:3, пропустив его по сумме двух встреч в следующий раунд турнира.

Как сообщает журналист AS Игнасио Мигелес, на пятничной тренировке Месси выглядел разбитым. Лео ни с кем не разговаривал и даже не завершил занятие, покинув базу спустя всего один час.

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов Рома сыграет с Ливерпулем.