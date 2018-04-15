Фонсека о продлении контракта с "Шахтером"

После матча 27-го тура Шахтер — Динамо, где "горняки" уступили киевлянам со счетом 0:1, главному тренеру номинальных хозяев был задан вопрос относительно продления или непродления контракта с клубом.

– Можете сказать, когда примете решение о продлении или непродлении контракта с Шахтером?

– Нет никакого дедлайна или фиксированной даты. Сейчас ведутся переговоры, — сказал Фонсека.