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Фонсека о продлении контракта с "Шахтером"

Паулу Фонсека
09:05 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека сказал, что ведет переговоры с клубом о новой сделке.

После матча 27-го тура Шахтер — Динамо, где "горняки" уступили киевлянам со счетом 0:1, главному тренеру номинальных хозяев был задан вопрос относительно продления или непродления контракта с клубом.

– Можете сказать, когда примете решение о продлении или непродлении контракта с Шахтером?

– Нет никакого дедлайна или фиксированной даты. Сейчас ведутся переговоры, — сказал Фонсека.

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