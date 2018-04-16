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Потрясающее исполнение гимна Украины перед матчем "Шахтер" - "Динамо" (Видео)
11:52 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Солистка Харьковского театра оперы и балета Юлия Антонова выступила перед стартом "украинского класико".
Гимн Украины в живом исполнении солистки Харьковского национального театра оперы и балета Юлии Антоновой перед матчем «Шахтер» — «Динамо» восхитил интернет.
Болельщики со всей страны не остались равнодушными от невероятного перфоманса певицы.
Напомним, матч в Харькове закончился победой киевлян со счетом 1:0.
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