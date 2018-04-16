Потрясающее исполнение гимна Украины перед матчем "Шахтер" - "Динамо" (Видео)

Гимн Украины в живом исполнении солистки Харьковского национального театра оперы и балета Юлии Антоновой перед матчем «Шахтер» — «Динамо» восхитил интернет.

Болельщики со всей страны не остались равнодушными от невероятного перфоманса певицы.

Напомним, матч в Харькове закончился победой киевлян со счетом 1:0.