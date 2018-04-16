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International Champions Cup: объявлен список участников

International Champions Cup
22:15 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: В этом году в турнире International Champions Cup примут участие 17 команд.

Этим летом состоится ежегодный турнир International Champions Cup.

Участниками International Champions Cup-2018 стали:

Реал, Тоттенхэм, Ювентус, Милан, Манчестер Сити, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Бавария, Челси, ПСЖ, Арсенал, Севилья, Рома, Интер, Боруссия Д, Бенфика и Атлетико.

Расписание станет известно во вторник, 17 апреля.

Напомним, что в прошлом году победителем International Champions Cup стала Барселона.

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Новости спорта, International Champions Cup, Новости футбола, ФК Барселона, ФК Ливерпуль, ФК Манчестер Сити, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Реал, Футбол.
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