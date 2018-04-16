International Champions Cup: объявлен список участников
Новости спорта: В этом году в турнире International Champions Cup примут участие 17 команд.
Этим летом состоится ежегодный турнир International Champions Cup.
Участниками International Champions Cup-2018 стали:
Реал, Тоттенхэм, Ювентус, Милан, Манчестер Сити, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Бавария, Челси, ПСЖ, Арсенал, Севилья, Рома, Интер, Боруссия Д, Бенфика и Атлетико.
Расписание станет известно во вторник, 17 апреля.
Напомним, что в прошлом году победителем International Champions Cup стала Барселона.