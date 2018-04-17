Какова вероятность сенсации: прогнозы букмекеров на матч "Сельта" - "Барселона"

По мнению букмекеров, фаворитом поединка ожидаемо является Барселона.

Компания William Hill верит в победу Сельты больше и дает 4.5, тогда как на Барселону — 1.67, на ничью — 4.2.

В bwin на триумф каталонцев дают 1.65, а победа Сельты оценивается в 4.75. 4.3 контора дает на ничью.

Поединок Сельта — Барселона начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени.