https://telegraf.com.ua/files/2018/04/p_54002810-150x90.jpg Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4014853-kakova-veroyatnost-sensatsii-prognozyi-bukmekerov-na-match-selta-barselona.html
Какова вероятность сенсации: прогнозы букмекеров на матч "Сельта" - "Барселона"
16:37 Сегодня Телеграф
Новости спорта: "Сельта" и "Барселона" встретятся сегодня, 17 апреля, в рамках 33 тура чемпионата Испании по футболу.
По мнению букмекеров, фаворитом поединка ожидаемо является Барселона.
Компания William Hill верит в победу Сельты больше и дает 4.5, тогда как на Барселону — 1.67, на ничью — 4.2.
В bwin на триумф каталонцев дают 1.65, а победа Сельты оценивается в 4.75. 4.3 контора дает на ничью.
Поединок Сельта — Барселона начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени.
Telegraf.com.ua