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"Арсенал-Киев" может возглавить ассистент Пауло Фонсеки
Новости спорта: Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" может продолжить свою работу в качестве тренера клуба из Первой лиги.
Главным тренером «Арсенала-Киев» может стать бывший полузащитник «Шахтера» Игор Дуляй.
На данный момент серб является ассистентом Паулу Фонсеки в «Шахтере».
Напомним, президентом «Арсенала-Киев» является хорват Ивица Пирич. Ранее сообщалось, что «Арсенал-Киев» может возглавить Дарио Срна.
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