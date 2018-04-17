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"Арсенал-Киев" может возглавить ассистент Пауло Фонсеки

Игор Дуляй
22:57 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" может продолжить свою работу в качестве тренера клуба из Первой лиги.

Главным тренером «Арсенала-Киев» может стать бывший полузащитник «Шахтера» Игор Дуляй.

На данный момент серб является ассистентом Паулу Фонсеки в «Шахтере».

Напомним, президентом «Арсенала-Киев» является хорват Ивица Пирич. Ранее сообщалось, что «Арсенал-Киев» может возглавить Дарио Срна.

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Новости спорта, Игорь Дуляй, Новости футбола, УПЛ, ФК Арсенал (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
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