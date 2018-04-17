"Награда" найдет своего героя: игроку "Челси" грозит дисквалификация
Новости спорта: Защитник "Челси" может пропустить ближайшие поединки "аристократов" из-за дисквалификации.
Футбольная Ассоциация обвинила левого защитника Челси Маркоса Алонсо в грубой игре.
Это касается инцидента, который произошел на 43-й минуте матча против Саутгемптона, когда испанец нарушил правила против форварда "святых" Шейна Лонга.
Если будет доказано, что Алонсо нарушал правила намеренно, то ему грозит трехматчевая дисквалификация.
У игрока есть время до вечера среды, 18 апреля, чтобы ответить на обвинения.