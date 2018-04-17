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"Награда" найдет своего героя: игроку "Челси" грозит дисквалификация

Маркос Алонсо
20:32 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Защитник "Челси" может пропустить ближайшие поединки "аристократов" из-за дисквалификации.

Футбольная Ассоциация обвинила левого защитника Челси Маркоса Алонсо в грубой игре.

Это касается инцидента, который произошел на 43-й минуте матча против Саутгемптона, когда испанец нарушил правила против форварда "святых" Шейна Лонга.

Если будет доказано, что Алонсо нарушал правила намеренно, то ему грозит трехматчевая дисквалификация.

У игрока есть время до вечера среды, 18 апреля, чтобы ответить на обвинения.

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Новости спорта, АПЛ, Маркос Алонсо, Новости футбола, ФК Челси, Футбол.
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