"Награда" найдет своего героя: игроку "Челси" грозит дисквалификация

Футбольная Ассоциация обвинила левого защитника Челси Маркоса Алонсо в грубой игре.

Это касается инцидента, который произошел на 43-й минуте матча против Саутгемптона, когда испанец нарушил правила против форварда "святых" Шейна Лонга.

Если будет доказано, что Алонсо нарушал правила намеренно, то ему грозит трехматчевая дисквалификация.

У игрока есть время до вечера среды, 18 апреля, чтобы ответить на обвинения.