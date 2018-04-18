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Клуб третьего дивизиона Франции вышел в финал Кубка страны

ФК Лез Эрбье
08:27 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Клуб третьей лиги (Насьоналя 1) чемпионата Франции Лез Эрбье стал первым финалистом Кубка Франции.

В полуфинале Кубка Эрбье уверенно обыграл еще одну команду из Насьоналя – Шамбли (2:0). Это первый полуфинал участием двух клубов трясины с 2012 года.

Для Эрбье это беспрецедентное достижение. Клуб был основан в 1919 году, но большую часть своей истории провел в региональных лигах и даже во втором дивизионе никогда не выступал.

В еще одном полуфинале сегодня сойдутся два клуба элиты – Кан примет ПСЖ.

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Лез Эрбье, Футбол.
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