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Погба принял решение насчет будущего в МЮ

Поль Погба
07:35 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Полузащитник Манчестер Юнайтед останется в клубе.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба определился с будущим в клубе.

Француз решил не менять клуб этим летом, сообщает The Sun.

Напомним, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью был готов расстаться с Погба - последнее время у тренера и игрока натянутые отношения, что сказывается на количестве игрового времени Погба.

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Новости спорта, Новости футбола, Поль Погба, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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