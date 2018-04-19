Погба принял решение насчет будущего в МЮ

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба определился с будущим в клубе.

Француз решил не менять клуб этим летом, сообщает The Sun.

Напомним, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью был готов расстаться с Погба - последнее время у тренера и игрока натянутые отношения, что сказывается на количестве игрового времени Погба.