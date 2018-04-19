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Погба принял решение насчет будущего в МЮ
07:35 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Полузащитник Манчестер Юнайтед останется в клубе.
Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба определился с будущим в клубе.
Француз решил не менять клуб этим летом, сообщает The Sun.
Напомним, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью был готов расстаться с Погба - последнее время у тренера и игрока натянутые отношения, что сказывается на количестве игрового времени Погба.
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