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В Венгрии футболист одним ударом травмировал троих соперников (Видео)
Новости спорта: Бессмысленный и беспощадный второй дивизион Венгрии
В 30-м туре второго по силе дивизиона Венгрии «Дьер» на своем поле минимально обыграл «Ньиредьхазу», но поединок запомнился не результатом.
В одном из эпизодов игрок хозяев хотел пробить по воротам соперника, но сразу несколько игроков «Ньиредьхазы» попытались заблокировать удар. У них это получилось, но ценой травмы. Ценой травмы сразу троих человек!
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