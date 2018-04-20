В Венгрии футболист одним ударом травмировал троих соперников (Видео)

В 30-м туре второго по силе дивизиона Венгрии «Дьер» на своем поле минимально обыграл «Ньиредьхазу», но поединок запомнился не результатом.

В одном из эпизодов игрок хозяев хотел пробить по воротам соперника, но сразу несколько игроков «Ньиредьхазы» попытались заблокировать удар. У них это получилось, но ценой травмы. Ценой травмы сразу троих человек!