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В Венгрии футболист одним ударом травмировал троих соперников (Видео)

Футбол
08:06 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Бессмысленный и беспощадный второй дивизион Венгрии

В 30-м туре второго по силе дивизиона Венгрии «Дьер» на своем поле минимально обыграл «Ньиредьхазу», но поединок запомнился не результатом.

В одном из эпизодов игрок хозяев хотел пробить по воротам соперника, но сразу несколько игроков «Ньиредьхазы» попытались заблокировать удар. У них это получилось, но ценой травмы. Ценой травмы сразу троих человек!

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Дьер, Футбол, Чемпионат Венгрии.
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