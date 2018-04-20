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"Барселона" согласовала трансфер защитника "Севильи"
10:47 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Клеман Ленгле в шаге от перехода в каталонский клуб
Защитник «Севильи» Клеман Ленгле в ближайшее трансферное окно, скорее всего, перейдет в «Барселону». Об этом сообщает сайт Sport.es.
После неудачных переговоров с Умтити руководство каталонцев договорилось с представителями футболиста андалусийцев. Теперь клубам осталось уладить между собой некоторые трансферные моменты.
Telegraf.com.ua