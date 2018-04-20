Месси отправился на игру с милым рюкзаком за плечами (Видео)
Новости спорта: Поклонники Лионеля Месси в восторге от своего кумира.
Нападающий Барселоны Лионель Месси умилил своим рюкзаком, с которым он поехал на выездной матч Барселоны против Сельты в Виго.
Vigo
Barça Fans!
#CeltaBarça
pic.twitter.com/PHg8BMUWFm
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 апреля 2018 г.
К болельщикам аргентинский нападающий вышел в рюкзаком, на котором были изображены старшие сыновья Месси – Тьяго и Матео – надпись "Семья", а также флаг Аргентины.
В комментария под видео большинство пользователей восторженно отзываются о Месси, который в очередной раз показал себя со стороны хорошего семьянина.