Ибрагимович хочет сняться в кино

"Это будет что-то вроде "Рэмбо" или "Идентификации Борна". Однако многие считают, что я должен играть злодея, потому что мой английский язык такой же, как у Ивана Драго", – цитирует шведа ESPN.

Ибрагимович не поедет на ЧМ-2018, – наставник сборной Швеции Андерссон

Ранее 36-летний Ибрагимович сообщил, что поедет на ЧМ-2018.

Отметим, что в трех матчах MLS шведский форвард забил 3 гола.