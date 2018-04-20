https://telegraf.com.ua/files/2018/04/zla-150x90.jpg Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4020946-ibragimovich-hochet-snyatsya-v-kino.html
Ибрагимович хочет сняться в кино
Новости спорта: Шведский форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович намерен сняться в кино.
"Это будет что-то вроде "Рэмбо" или "Идентификации Борна". Однако многие считают, что я должен играть злодея, потому что мой английский язык такой же, как у Ивана Драго", – цитирует шведа ESPN.
Ибрагимович не поедет на ЧМ-2018, – наставник сборной Швеции Андерссон
Ранее 36-летний Ибрагимович сообщил, что поедет на ЧМ-2018.
Отметим, что в трех матчах MLS шведский форвард забил 3 гола.
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