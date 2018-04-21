Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 21.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинец выиграл финальный этап престижной веломногодневки "Тур Альп"
Украинец Марк Падун победил в "Туре Альп"
Новости: Футбол. Где и когда смотреть матчи 28-го тура чемпионата Украины
Футбол. Где и когда смотреть матчи 28-го тура чемпионата Украины
Новости: Украина U-18 заняла первое место на домашнем чемпионате мира
Украина U-18 заняла первое место на домашнем чемпионате мира
Новости: Самые яркие победы Венгера с "Арсеналом" за 22 года
Самые яркие победы Венгера с "Арсеналом" за 22 года
X

Экс-игрок "Барселоны" может вернутся в родной клуб

Хавьер Маскерано
11:38 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Экс-игрок Барселоны может продолжить карьеру в чемпионате Аргентины.

Хавьер Маскерано может вернуться в аргентинский Ривер Плейт. В этой команде он играл с 2003 по 2005 год.

Как сообщает Football Espana, клуб из Буэнос-Айреса постарается арендовать своего воспитанника.

Напомним, аргентинец перешел из Барселоны в Хэбэй Чайна Форчун в зимнее трансферное окно, подписав контракт с китайским клубом до 2020 года.

За все время выступлений в Барселоне Маскерано сыграл 334 поединка и завоевал 18 титулов.

 
 
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, ФК Барселона, Футбол, Хавьер Маскерано.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Марлос посадил дерево в Украине

Марлос посадил дерево в Украине
"Днепр-1" - "Динамо": матч за финал кубка Украины (Фото)

"Днепр-1" - "Динамо": матч за финал кубка Украины (Фото)
"Шахтер" - "Мариуполь": матч за финал Кубка Украины (Фото)

"Шахтер" - "Мариуполь": матч за финал Кубка Украины (Фото)
Десять самых дорогих футболистов мира 2018

Десять самых дорогих футболистов мира 2018
Сестра лидера "Динамо" похвасталась офигенной фигурой в сексуальном наряде

Сестра лидера "Динамо" похвасталась офигенной фигурой в сексуальном наряде
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Ярмоленко пообещал забить "Байеру" От удивления до грусти: Реакция на уход Арсена Венгера Венгер не намерен завершать тренерскую карьеру

Последние новости

Бокс. Трехкратный чемпион мира сломал обе ноги в ДТП МОН: Школы должны определиться с учебниками для 5 и 10 классов до 27 мая Роналдиньо: Неймар поможет Бразилии стать чемпионом мира
Сегодня читают в спорте
01 Маркевич оценил работу Хацкевича в "Динамо"
02 "Милан" хочет заменить экс-форварда "Днепра" игроком "Ювентуса
03 Озил - об уходе Арсена Венгера из "Арсенала"
04 Для форварда "Ромы" сезон закончен
05 Украина U-18 заняла первое место на домашнем чемпионате мира
Новости сегодня
12:01 Советник Пакьяо: Осенью встретимся с Ломаченко
12:00 Шведская королевская семья отреагировала на смерть молодого диджея Avicii
11:55 Венесуэла хочет помириться с Панамой
11:46 Разнообразие нашей планеты: лица людей со всех уголков мира (Фото)
11:37 КНДР может освободить трех американцев
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Минюст: Готовится проверка пенитенциариев
Минюст: Готовится проверка пенитенциариев
Новости: Прах Нестора Махно хотят перевезти из Парижа в Украину
Прах Нестора Махно хотят перевезти из Парижа в Украину
Новости: Досрочные выборы в Турции состоятся 24 июня
Досрочные выборы в Турции состоятся 24 июня
Новости: Рецепт дня: тарталетки с творогом и персиками
Рецепт дня: тарталетки с творогом и персиками
Добавить комментарий
0