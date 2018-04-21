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Экс-игрок "Барселоны" может вернутся в родной клуб
11:38 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Экс-игрок Барселоны может продолжить карьеру в чемпионате Аргентины.
Хавьер Маскерано может вернуться в аргентинский Ривер Плейт. В этой команде он играл с 2003 по 2005 год.
Как сообщает Football Espana, клуб из Буэнос-Айреса постарается арендовать своего воспитанника.
Напомним, аргентинец перешел из Барселоны в Хэбэй Чайна Форчун в зимнее трансферное окно, подписав контракт с китайским клубом до 2020 года.
За все время выступлений в Барселоне Маскерано сыграл 334 поединка и завоевал 18 титулов.
Telegraf.com.ua