Экс-игрок "Барселоны" может вернутся в родной клуб

Хавьер Маскерано может вернуться в аргентинский Ривер Плейт. В этой команде он играл с 2003 по 2005 год.

Как сообщает Football Espana, клуб из Буэнос-Айреса постарается арендовать своего воспитанника.

Напомним, аргентинец перешел из Барселоны в Хэбэй Чайна Форчун в зимнее трансферное окно, подписав контракт с китайским клубом до 2020 года.

За все время выступлений в Барселоне Маскерано сыграл 334 поединка и завоевал 18 титулов.