Иньеста в "Барселоне": история легенды в трогательном ролике (Видео)
Новости спорта: Легендарный игрок "Барселоны" Андрес Иньеста покидает клуб.
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста покидает каталонский клуб. 33-летний испанец объявил об уходе на специальной пресс-конференции.
– Это мой последний сезон. Я обдумывал это решение очень долго. «Барселона» останется для меня лучшим клубом мира – клубом, который дал мне все.
Thank you forever @andresiniesta8#Infinit8Iniesta pic.twitter.com/xAJXJklKsT
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 апреля 2018 г.
Вот еще один мощный ролик об Иньесте
5️⃣ stunners from Don @andresiniesta8!#Infinit8Iniesta pic.twitter.com/nfsmCaQasx
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 28 апреля 2018 г.
Иньеста выступает за «Барселону» с 2001 года. В общей сложности он выиграл вместе с клубом 31 трофей.