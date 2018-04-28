Иньеста в "Барселоне": история легенды в трогательном ролике (Видео)

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста покидает каталонский клуб. 33-летний испанец объявил об уходе на специальной пресс-конференции.

– Это мой последний сезон. Я обдумывал это решение очень долго. «Барселона» останется для меня лучшим клубом мира – клубом, который дал мне все.

Вот еще один мощный ролик об Иньесте

Иньеста выступает за «Барселону» с 2001 года. В общей сложности он выиграл вместе с клубом 31 трофей.