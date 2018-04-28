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Коноплянка заработал пенальти, который поставили только после видеоповтора
20:40 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Новости спорта: Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка вновь помог Шальке добыть очки.
В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги против Боруссии М Евгений Коноплянка заработал одиннадцатиметровый удар для своей команды.
Исполнять пенальти взялся Даниэль Калиджури, который успешно справился с этой задачей.
Напомним, что ранее Коноплянка сделал ассист и забил гол в матче против Кельна в прошлом туре.
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