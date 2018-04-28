Коноплянка заработал пенальти, который поставили только после видеоповтора

В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги против Боруссии М Евгений Коноплянка заработал одиннадцатиметровый удар для своей команды.

Исполнять пенальти взялся Даниэль Калиджури, который успешно справился с этой задачей.

Напомним, что ранее Коноплянка сделал ассист и забил гол в матче против Кельна в прошлом туре.