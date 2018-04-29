Венгер может стать самым высокооплачиваемым тренером в мире

Клуб из китайской Суперлиги предложил главному тренеру Арсенала Арсену Венгеру самую высокую зарплату тренера, сообщает Mirror.

Издание не называет клуб, но по его информации Венгер сможет получать больше, чем тренер сборной Китая Марчелло Липпи, зарплата которого более 24 миллионов фунтов в год.

Напомним, Арсен Венгер сообщил о своем уходе из Арсенала ближайшим летом после 22 лет работы в клубе.