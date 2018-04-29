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Беседин рассказал, на какого топ-форварда равняется
14:37 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Нападающий Динамо Артем Беседин рассказал, кто из нападающих топ-уровня является для него образцом.
Артем Беседин рассказал в интервью Команда 1, кто для него сейчас является образцом среди нападающих.
"Кейн с Тоттенхэма. Меня привлекает в нем то, как он использует свои голевые моменты, что является очень важным показателем для форварда.
Он действует как-то неординарно, неожиданно для защитников соперника", – сказал Беседин.
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