Беседин рассказал, на какого топ-форварда равняется

Артем Беседин рассказал в интервью Команда 1, кто для него сейчас является образцом среди нападающих.

"Кейн с Тоттенхэма. Меня привлекает в нем то, как он использует свои голевые моменты, что является очень важным показателем для форварда.

Он действует как-то неординарно, неожиданно для защитников соперника", – сказал Беседин.