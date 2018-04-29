Стал известен стартовый состав "Боруссии" на матч с "Вердером"

Украинец не выходил на поле с конца января, когда получил травму в матче с Фрайбургом.

После восстановления от травмы Андрей дважды оказывался в запасе на поединки Бундеслиги, но главный тренер Петер Штогер не выпускал его в игру.

Ярмоленко в текущем сезоне во всех турнирах отыграл 24 матча – на счету экс-лидера Динамо 6 голов и 6 голевых передач.

Матч Вердер — Боруссия Д начнется в 19:00.