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Стал известен стартовый состав "Боруссии" на матч с "Вердером"
18:19 Вс, 29 Апрель 2018 Телеграф
Новости спорта: Вингер дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко начнет матч с Вердером на скамейке запасных.
Украинец не выходил на поле с конца января, когда получил травму в матче с Фрайбургом.
После восстановления от травмы Андрей дважды оказывался в запасе на поединки Бундеслиги, но главный тренер Петер Штогер не выпускал его в игру.
Ярмоленко в текущем сезоне во всех турнирах отыграл 24 матча – на счету экс-лидера Динамо 6 голов и 6 голевых передач.
Матч Вердер — Боруссия Д начнется в 19:00.
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