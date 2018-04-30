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Капитан "Динамо" поразил сеть своим детским фото
08:22 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Капитан "Динамо" Виктор Цыганков разместил фотографию десятилетней давности.
Капитан и лидер нынешнего "Динамо" Виктор Цыганков поразил сеть своим детским снимком.
Там он изображен в образе супергероя с большими кудрями на голове.
За несколько часов пост собрал тысячи предпочтений от болельщиков.
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