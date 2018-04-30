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Все действия Ярмоленко в матче с "Вердером" (Видео)
09:44 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Украинец вышел на замену вместо Максимилиана Филиппа
Полузащитник «Боруссии» и сборной Украины Андрей Ямроленко появился на поле в матче с «Вердером» (1:1) на 79-й минуте, заменив Максимилиана Филиппа.
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Предлагаем вам посмотреть все действия, которые 28-летний вингер совершил за отведенное ему время:
Отметим, что нынешний главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер со следующего сезона может возглавить «Боруссию».
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