Все действия Ярмоленко в матче с "Вердером" (Видео)

Полузащитник «Боруссии» и сборной Украины Андрей Ямроленко появился на поле в матче с «Вердером» (1:1) на 79-й минуте, заменив Максимилиана Филиппа.

Предлагаем вам посмотреть все действия, которые 28-летний вингер совершил за отведенное ему время:

Отметим, что нынешний главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер со следующего сезона может возглавить «Боруссию».