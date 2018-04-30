Гвардиола: В следующем сезоне Манчестер Сити потратит миллиард на трансферы

Менеджер "горожан" Хосеп Гвардиола отметил, что клубу необходимо усиление из нескольких игроков.

"Не волнуйтесь, в следующем сезоне мы потратим на трансферы много денег. Может быть, миллиард фунтов. Помните, сколько критики выдержал Челси после чемпионского сезона? Каждый новый сезон клуб начинает с чистого листа. Нам нужно усилиться одним-двумя футболистами", – заявил Гвардиола в интервью ESPN.