"Динамо" может усилиться своим воспитанником, который играет в США
Новости спорта: Экс-защитник "Динамо" Ангел Перес может вернуться в команду Александра Хацкевича.
Состав киевского Динамо может пополнить защитник американского Унион Депортиво Майами Ангел Перес.
Как сообщает пресс-служба американского клуба, игрок уже согласовал условия контракта и клуб уже пожелал Пересу успеха на новом месте работы.
Интересно, что 20-летний футболист является воспитанником академии киевлян, по окончании которой он уехал в США. Перес выступает на позиции центрального защитника.