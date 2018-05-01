Жуниор Мораес может продолжить карьеру в ЦСКА

Представители болгарского клуба еще не вели переговоры с 31-летним бразильцем, но планируют в ближайшее время провести предварительную встречу, сообщает издание topsport.

Мораес выступал за ЦСКА в сезоне 2011/12. Тогда за болгарский клуб он провел 24 матча и забил 16 голов.

Напомним, контракт бразильца заканчивается летом. В текущем сезоне Жуниор провел 30 матчей и отметился 12-ю голами.