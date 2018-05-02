"Челси" нашел замену Конте

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн может возглавить «Челси», сообщает Daily Star.

Руководству лондонского клуба интересна кандидатура молодого тренера, который заменит Антонио Конте. Также имя 30-летнего специалиста фигурирует в списке потенциальных наставников «Арсенала», который летом покинет Арсен Венгер.

Отметим, что на пост тренера «Челси» также претендует наставник «Наполи» Маурицио Сарри.