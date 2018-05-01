Венгер отказался от работы в ПСЖ

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер, который по окончании сезона впервые за 22 года покинет клуб, отказался от работы в "ПСЖ", сообщает Daily Star.

По данным источника, парижане предлагали 68-летнему специалисту пост генерального менеджера клуба. Отмечается, что Венгер намерен сделать паузу в футболе.

Ранее сообщалось, что главным кандидатом на тренерское кресло "Арсенала" является бывший наставник "Барселоны" Луис Энрике.