Игрок "Барселоны" едва не выпал из автобуса во время чемпионского парада команды (Видео)

Накануне Барселона устроила в столице Каталонии парад по случаю чемпионского титула в Примере-2017/18.

Один из залпов хлопушки чуть не сделал заикой новичка команды Йерри Мину. Мало того, что колумбиец испугался, так еще и едва не выпал из автобуса.