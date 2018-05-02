Игрок "Барселоны" едва не выпал из автобуса во время чемпионского парада команды (Видео)
Новости спорта: Защитник Барселоны испугался хлопушки.
Накануне Барселона устроила в столице Каталонии парад по случаю чемпионского титула в Примере-2017/18.
You okay, Yerry Mina?
#7heChamp10ns pic.twitter.com/d3IZWho5lj
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 30 апреля 2018 г.
Один из залпов хлопушки чуть не сделал заикой новичка команды Йерри Мину. Мало того, что колумбиец испугался, так еще и едва не выпал из автобуса.