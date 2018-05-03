"Днепр-1" досрочно оформил путевку в Первую лигу

Накануне Днепр-1 дома обыграл Таврию со счетом 4:2.

Данный результат помог подопечным Дмитрия Михайленко сохранить отрыв в 18 очков от Энергии из Новой Каховки.

Таким образом, за пять туров до конца чемпионата Днепр-1 оформил путевку в Первую лигу.

Отметим, что на втором месте в турнирной таблице с отрывом в 10 очков от Энергии идет Металлист-1925, который также близок к повышению в классе.