Клопп: Мы заслужили финал на 100%

"Большинство футболистов впервые играли в полуфинале, нормально, что они нервничали. Это было немного захватывающе – намного захватывающе, чем я хотел", — приводит слова Клоппа BBC.

"Мы заслужили финал на 100%. Туда не выходят без удачи. Реалу тоже нужна была удача в матче с Баварией".

"Парни заслужили это характером, футболом. Это было просто сумасшествие. Я забыл счет. 7:6, верно? Невероятно", — сказал Клопп.