Джеррард взвесил силы "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов
Новости спорта: Экс-полузащитник Ливерпуля Стивен Джеррард считает, что Реал по плечу мерсисайдцам.
Стивен Джеррард видит позитив в том, что в финале ЛЧ Ливерпуль сыграет против Реала, а не Баварии.
"Если взглянуть на сильные стороны нынешнего Ливерпуля, видно, что они могут создать этому Реалу настоящие проблемы", — приводит слова Джеррарда BT Sport.
"Достижение мадридцев невероятны. Три выхода в финал Лиги чемпионов подряд. Но временами они висели на волоске и всей командой оборонялись", — сказал Джеррард.