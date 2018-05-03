Джеррард взвесил силы "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов

Стивен Джеррард видит позитив в том, что в финале ЛЧ Ливерпуль сыграет против Реала, а не Баварии.

"Если взглянуть на сильные стороны нынешнего Ливерпуля, видно, что они могут создать этому Реалу настоящие проблемы", — приводит слова Джеррарда BT Sport.

"Достижение мадридцев невероятны. Три выхода в финал Лиги чемпионов подряд. Но временами они висели на волоске и всей командой оборонялись", — сказал Джеррард.